Antony tem cartão vermelho anulado e poderá enfrentar Real Madrid

O Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) retirou nesta quarta-feira (26) o cartão vermelho aplicado ao brasileiro Antony, do Betis, no jogo do último fim de semana contra o Getafe, e o atacante poderá enfrentar o Real Madrid pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Antony foi expulso por uma entrada no lateral Juan Iglesias nos acréscimos, quando o Betis já vencia por 2 a 1. O árbitro Javier Alberola Rojas, avisado por seu assistente, mostrou o cartão vermelho para o brasileiro, que inicialmente havia recebido somente o amarelo.

Na súmula, o árbitro escreveu os motivos do vermelho direto: "Por entrar por trás de um adversário sem possibilidade de disputar a bola, utilizando força excessiva".

"Após a revisão das imagens, pode-se perceber como o jogador Antony Matheus dos Santos não deixa em nenhum momento de olhar para a bola sob o controle do jogador adversário (...) sem que se possa inferir na ação impetuosa do jogador expulso qualquer intenção de fazer contato com o jogador do Getafe, mas sim com a bola, embora no final não consiga", explica o comitê.

Emprestado pelo Manchester United no início de fevereiro, Antony marcou três gols e fez duas assistências em seis jogos pelo Betis (7º), que no próximo sábado recebe o Real Madrid (2º) em um duelo de vital importância para a equipe alviverde na luta por uma vaga nas copas europeias e para o time merengue na disputa pela liderança.

