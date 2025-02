Zelensky: compromisso com os EUA sobre recursos minerais é apenas o 'começo'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta quarta-feira (26) que o compromisso com os Estados Unidos sobre a exploração dos recursos minerais de seu país é mais um "acordo-quadro" que pode se transformar em um pacto mais ambicioso dependendo de suas conversas com o presidente Donald Trump.

"É um começo, apenas um acordo-quadro", disse Zelensky a repórteres em Kiev.

"Este compromisso pode ser um grande sucesso ou simplesmente desaparecer", acrescentou o presidente ucraniano, enfatizando que isso "dependerá de nossas conversas com o presidente Trump", que ele espera ver em Washington na sexta-feira.

Zelensky também disse que se encontrar Trump na sexta, ele fará uma "pergunta muito direta: os Estados Unidos vão parar de apoiar [a Ucrânia] ou não?".

Kiev aceitou um acordo com Washington sobre a exploração de seus recursos minerais, disse uma alta autoridade ucraniana à AFP na terça-feira, e o texto pode ser assinado já na sexta-feira.

De acordo com a fonte, o documento que está sendo elaborado prevê a exploração conjunta dos recursos minerais da Ucrânia por americanos e ucranianos, com as receitas resultantes sendo destinadas a um fundo de propriedade mútua.

Trump vem insistindo na necessidade de tal acordo para, segundo ele, "recuperar o dinheiro" da ajuda fornecida à Ucrânia desde que a Rússia iniciou sua invasão há três anos.

bur/alf/pop/avl/mb/aa/jc