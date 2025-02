Barcelona e Atlético empatam (4-4) na ida da semifinal da Copa do Rei

Com um gol nos acréscimos (90'+3), o Atlético de Madrid arrancou um empate em 4 a 4 com o Barcelona nesta terça-feira (25), em Montjuic, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei.

Com o resultado, o confronto fica totalmente aberto para o jogo de volta, no dia 2 de abril, no estádio Metropolitano.

O Atlético abriu 2 a 0 em cinco minutos com os gols do atacante argentino Julián Álvarez (2') e do francês Antoine Griezmann (5'), mas o Barça, que se manteve fiel ao seu estilo, chegou à virada ainda antes do intervalo marcando com Pedri (19'), Pau Cubarsí (21') e Iñigo Martínez (41').

No segundo tempo, o astro polonês Robert Lewandowski (74') ampliou a vantagem 'blaugrana', mas Marcos Llorente (84') e o centroavante norueguês Alexander Sorloth (90'+3) deram o empate ao time 'colchonero'.

