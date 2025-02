Trump diz que venderá permissão de residência "dourada" por US$ 5 milhões

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (25) que os Estados Unidos começarão a vender um novo tipo de permissão de residência chamada "cartão dourado" por um preço de 5 milhões de dólares (R$ 28,9 milhões na cotação atual).

"Vamos vender um cartão dourado. Você tem um cartão verde [green card], este é um cartão dourado. Vamos colocá-lo com um preço (...) de cerca de 5 milhões de dólares", declarou Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. Com a nova permissão, "os ricos chegarão" ao país, "terão sucesso, gastarão muito dinheiro, pagarão muitos impostos e empregarão muitas pessoas", acrescentou.

