Ucrânia chega a acordo com EUA sobre exploração de recursos minerais, afirma funcionário ucraniano

A Ucrânia fechou um acordo com os Estados Unidos para a exploração de recursos minerais em seu território e pode assiná-lo na próxima sexta-feira, disse, nesta terça (25), um alto funcionário ucraniano à AFP.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exige que a Ucrânia lhe dê acesso às suas terras raras como compensação pelos bilhões de dólares em ajuda para enfrentar a invasão russa que Kiev recebeu durante a presidência de Joe Biden.

O acordo permitiria que os Estados Unidos explorassem conjuntamente a riqueza mineral da Ucrânia. A receita seria destinada a um fundo recém-criado "conjunto para Ucrânia e Estados Unidos", explicou o alto responsável ucraniano à AFP.

"Agora, os funcionários do governo estão trabalhando nos detalhes [...] Já estamos considerando uma visita a Washington na sexta-feira para assinar o acordo", acrescentou.

Segundo a fonte ucraniana, o rascunho do acordo inclui uma referência à "segurança" da Ucrânia, como exigia Kiev, embora não forneça detalhes específicos sobre o papel dos Estados Unidos.

Trump promoveu uma reviravolta na política externa dos Estados Unidos desde que assumiu o cargo no mês passado, abrindo o diálogo com o presidente russo Vladimir Putin para pôr fim ao conflito na Ucrânia, enquanto ameaça os aliados tradicionais de Washington.

A Ucrânia espera que o acordo melhore as relações com o governo do magnata republicano.

Na semana passada, Trump qualificou Zelensky de "ditador" e pediu que ele agisse rapidamente para pôr fim à guerra, um dia depois de uma conversa entre representantes russos e americanos na Arábia Saudita sem a participação de Kiev.

A Ucrânia concentra cerca de 5% dos recursos minerais do mundo, mas nem todos são explorados ou facilmente exploráveis.

ant-cad/pc/jvb/jb/rpr