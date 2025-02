Guardiola diz que reconstruir o Manchester City não é o maior desafio de sua carreira

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, declarou nesta terça-feira (25) que a reconstrução de sua equipe, em crise nesta temporada, "não é o maior desafio" que já teve que encarar em sua carreira.

Em uma má fase inédita, os 'Citizens' foram eliminados da Liga dos Campeões, da Copa da Liga Inglesa e está na quarta colocação no Campeonato Inglês, a 20 pontos do líder Liverpool, que o derrotou por 2 a 0 no último domingo, no Etihad Stadium.

Antes de visitar o Tottenham (12º) na quarta-feira, pela 27 rodada, Guardiola foi perguntado sobre se a reconstrução pela qual a equipe precisa passar é o maior desafio que já teve que enfrentar em sua carreira como treinador.

"Já fizemos isso antes, então depois de nove anos não é o mesmo que quando começamos aqui. Fizemos antes duas ou três vezes, então não é o maior desafio", respondeu o espanhol, que chegou ao City em 2016 e venceu seis das últimas sete edições do Campeonato Inglês.

"O desafio que tive que enfrentar foi quando comecei a minha carreira como treinador, junto com a minha equipe e muitos membros da comissão. Trabalhamos juntos e mostramos o que éramos capazes de fazer", afirmou.

Em janeiro, o Manchester City contratou quatro reforços (Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Nico González e o brasileiro Vitor Reis, ex-Palmeiras), dando uma mostra da dimensão da reconstrução necessária por lesões e queda de rendimento de jogadores importantes.

