PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

PAPA SAÚDE: Papa Francisco 'descansou bem' durante a noite, afirma Vaticano

=== PAPA SAÚDE ===

VATICANO:

Papa Francisco 'descansou bem' durante a noite, afirma Vaticano

O papa Francisco, hospitalizado por uma pneumonia bilateral e com leves indícios de melhora, "descansou bem" durante a noite, anunciou o Vaticano na manhã desta terça-feira (25) em um comunicado sobre a saúde do pontífice de 88 anos.

(Vaticano religião papa saúde, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

VATICANO:

O que se sabe sobre a saúde do papa Francisco

O papa Francisco, de 88 anos, continua internado em condição "crítica" no hospital Gemelli de Roma com uma pneumonia bilateral. Isto é o que se sabe sobre o estado de saúde do pontífice argentino.

(Vaticano religião saúde)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

IRANDUBA:

Terapia com botos ajuda jovens com deficiência

Com meio corpo submerso no Rio Negro, na Amazônia, Luiz Felipe abraça um boto cor-de-rosa e pede: "Tira foto!". O animal se deixa tocar, e o jovem sorri.

(Brasil Amazonas infância animais deficientes terapias golfinhos jovens, 450 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- EUROPA

REGIÃO DE DONETSK:

O arsenal de sonhos frustrados dos soldados ucranianos

Eles sonhavam em abrir um negócio, criar uma família, comprar um apartamento ou escalar montanhas. Mas esses ucranianos acabaram lutando contra o exército russo em uma guerra que nunca desejaram.

(Ucrânia conflito Rússia, 680 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Premier britânico viaja a Washington para tentar aproximar Trump e Europa

O primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, viajará para Washington na quinta-feira (27) para tentar convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que garantias de segurança são necessárias para qualquer acordo de cessar-fogo com a Rússia na Ucrânia.

(GB EUA conflito Ucrânia Rússia diplomacia comércio política guerra, 430 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

ABU DHABI:

Emirados Árabes apostam na IA para acabar com seca persistente

Nos salões de mármore de um hotel de luxo, especialistas em inteligência artificial esboçam soluções modernas para um problema antigo: como fazer chover nos Emirados Árabes Unidos, uma nação rica em um dos maiores desertos do mundo.

(Emirados clima tecnologia meteorologia água IA, 770 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

XANGAI:

Tesla lança na China funções avançadas de direção autônoma

A empresa americana de veículos elétricos Tesla começou a oferecer funções avançadas de direção autônoma em seus carros na China, incluindo piloto automático nas ruas da cidade, anunciou o grupo nesta terça-feira.

(China EUA tecnologia Tesla automóvel, 470 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ROMA:

Mundo retoma debate sobre preservação da natureza na COP16 em Roma

A COP16, a principal conferência do meio ambiente das Nações Unidas, retoma, nesta terça-feira (25), três dias de negociações em Roma para destravar o impasse entre Norte e Sul globais sobre o financiamento para a preservação da natureza, "a missão mais importante da humanidade no século XXI", disse a presidente colombiana da cúpula.

(Meio ambiente diplomacia biodiversidade Itália agricultura clima animais ONU natureza COP16 oceano, 750 palavras, já transmitida)

IRANDUBA:

Terapia com botos ajuda jovens com deficiência

Com meio corpo submerso no Rio Negro, na Amazônia, Luiz Felipe abraça um boto cor-de-rosa e pede: "Tira foto!". O animal se deixa tocar, e o jovem sorri.

(Brasil Amazonas infância animais deficientes terapias golfinhos jovens, 450 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

Também anunciada em Américas

BUENOS AIRES:

Boom da literatura latino-americana revive nos streamings

Décadas após o boom literário latino-americano que fez do realismo mágico a marca registrada da região, vários de seus livros mais notáveis ganharam nova vida no século XXI com séries em plataformas digitais.

(Cultura streaming AmLat cinema literatura, 750 palavras, já transmitida)

MILÃO:

Semana de Moda de Milão começa em meio à crise do setor de luxo

A Semana de Moda de Milão, que começa nesta terça-feira (25), tentará reavivar um mercado em baixa com as novas coleções femininas outono/inverno 2025-2026, em um contexto de crise no setor de luxo.

(Moda consumo ajuda luxo empresas, 440 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com