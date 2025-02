Moscou vê um grande potencial de cooperação com EUA sobre minerais

O Kremlin disse, nesta terça-feira(25), que vê "um potencial bastante amplo" de cooperação com os Estados Unidos para explorar as grandes reservas de minerais estratégicos da Rússia, após Vladimir Putin convidar Washington a investir no setor.

"Os americanos precisam de terras raras. Temos muitas delas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma entrevista coletiva assistida pela AFP. "Há muito potencial aqui", acrescentou.

"Há perspectivas, há possibilidades. E quando chegar o momento de demonstrar vontade política para isso, estaremos abertos", disse Peskov.

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou na segunda-feira apoio aos investimentos americanos para a exploração de minerais estratégicos na Rússia e nos territórios ucranianos ocupados por seu Exército.

No entanto, segundo Dmitry Peskov, Moscou precisa de tempo para reconstruir suas relações com Washington e restaurar a confiança nos Estados Unidos.

"Para dizer que confiamos nos americanos, ainda temos um longo caminho a percorrer (...) Teremos realmente que dar passos muito pequenos (...) que ajudarão a restaurar a confiança", destacou.

"Muitos danos foram causados. Não podemos restaurar tudo da noite para o dia", acrescentou o porta-voz do Kremlin.

Kiev e Washington estão atualmente em negociações para um acordo que permita às empresas americanas o acesso a minerais estratégicos ucranianos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende firmar um acordo sobre terras raras com a Ucrânia para compensar Washington pela ajuda militar e financeira fornecida até agora, e seu governo intensificou a pressão sobre o presidente ucraniano Volodimir Zelensky para assinar o documento.

Zelensky já rejeitou uma primeira versão do pacto, argumentando que "a Ucrânia não está à venda". Mas um segundo rascunho está sendo discutido atualmente, segundo porta-vozes de Kiev e Washington.

