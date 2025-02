PSG busca vaga nas semifinais da Copa da França contra time da 4ª divisão

Grande favorito a conquistar a Copa da França, o Paris Saint-Germain fechará as quartas de final na quarta-feira (26) contra o modesto Stade Briochin da quarta divisão, a mesma do Cannes, que recebe o Guingamp (da segunda divisão) na terça.

O duelo entre as equipes da Ligue 1, Angers e Reims, na terça-feira, e a partida entre Brest e Dunkerque (da 2ª divisão) completam a programação.

O jogo do time comandado pelo técnico Luis Enrique acontece pouco antes de duelos importantes e mais difíceis do campeonato francês e da Liga dos Campeões.

No sábado, o PSG recebe o Lille, candidato ao pódio da Ligue 1, e quatro dias depois recebe o temível Liverpool no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A expectativa é de que contra uma equipe da quarta divisão, Luis Enrique faça várias rotações, como tem sido a sua tendência ao longo de todo o torneio. O meia espanhol Fabián Ruiz, lesionado na vitória fora de casa contra o Lyon (3-2), os laterais Achraf Hakimi e Nuno Mendes, ou o artilheiro Ousmane Dembelé deverão ser poupados. No gol, Luis Enrique poderá sair para a entrada do russo Matvei Safonov.

Nas primeiras quartas de final de sua história, o Stade Briochin poderá contar com o estádio Roazhon Park, do Rennes, que estará lotado e empurrando a modesta equipe rumo a um feito que seria histórico.

O Cannes, outro time da quarta divisão e vencedor da Copa da França em 1932, chegou às quartas de final em 2014 também contra o Guingamp, que acabaria se sagrando campeão.

Já o Brest, que acaba de disputar um playoff da Liga dos Campeões com derrota contundente para o PSG (3-0 na ida e 7-0 na volta), nunca chegou às semifinais da Copa da França. Depois de alcançar as quartas de final em 1983 e 2015, o time bretão entra como favorito contra o Dunquerque, da 2ª divisão.

Porém, não deve relaxar, já que a equipe do norte da França eliminou o Lille na rodada anterior (1-1, 5-4 nos pênaltis), depois de empatar nos últimos momentos da partida. Além disso, o Dunkerque, semifinalista em 1929, está fazendo uma grande temporada na Ligue 2 e permanece na 3ª posição lutando para alcançar um acesso histórico à elite do futebol francês.

No único duelo entre equipes da primeira divisão, o Angers chega num grande momento ao duelo diante do Reims. Finalista em 1957 e 2017, o Angers se distanciou da última posição da tabela e está oito pontos à frente do Saint-Étienne, time que ocupa a posição de playoff pela permanência. A fase é completamente oposta para o Reims, que perdeu quatro jogos consecutivos e está perigosamente perto da zona de rebaixamento.

O Reims, bicampeão em sua era de ouro (1950 e 1958), tentará, no entanto, chegar à sua primeira semifinal da Copa da França desde 1988.

-- Programação das quartas de final da Copa da França:

- Terça-feira:

(17h00) Cannes (D4) - Guingamp (D2)

Angers (D1) - Reims (D1)

- Quarta-feira:

(15h00) Brest (D1) - Dunkerque (D2)

(17h10) Stade Briochin (D2) - PSG (D1)

