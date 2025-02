Com Liverpool disparado na liderança, Premier League chega à 27ª rodada

Depois da vitória do Liverpool sobre o Manchester City (2-0) e da derrota do Arsenal para o West Ham (1-0), a 27ª rodada, no meio da semana, se inicia com uma diferença de onze pontos entre o líder e segundo colocado.

O fim de semana parecia que iria aumentar a emoção no campeonato: os 'Gunners' recebiam os 'Hammers' no Emirates Stadium no sábado e poderiam ficar a cinco pontos dos 'Reds', para que estes entrassem em campo no Etihad Stadium sob pressão contra o City, seu algoz durante os anos de Jürgen Klopp na luta pelo campeonato.

Mas um gol de Jarred Bowen e uma grande exibição de Mohamed Salah no Etihad Stadium destruíram os sonhos do Arsenal e grande parte da emoção dos espectadores neutros.

Porque além dos resultados favoráveis, o Liverpool saiu sobretudo com o moral nas alturas da rodada desse fim de semana. Depois de terem sofrido empates contra Everton (2-2) e Aston Villa (2-2) e sofrido para derrotar o Wolverhampton (2-1), os 'Reds' venceram na casa do City, rival contra quem perderam dois títulos por apenas um ponto durante a 'era Klopp'.

Com o 30º gol e a 21ª assistência na temporada contando todas as competições (25º e 16º na Premier League), Mohamed Salah está sendo o maestro do técnico holandês Arne Slot, que assumiu com firmeza o comando para resolver a turbulência causada pela saída de Klopp.

Agora, a caminho do 20º título inglês dos 'Reds', que seria o primeiro desde 2020 e apenas o segundo desde 1990, o próximo adversário é o Newcastle do atacante sueco Alexander Isak, que visita Anfield na quarta-feira às 17h30 (horário de Brasília).

Antes disso, o machucado Arsenal terá um início difícil no City Ground, onde vai enfrentar o Nottingham Forest (3º, 47 pontos), determinado a se manter na luta pelas posições na Liga dos Campeões apesar das duas derrotas recentes.

Já o City de Pep Guardiola (4º, 44 pts) tem uma visita complicada ao norte de Londres para enfrentar o Tottenham Hotspur (12º, 33 pts), que o eliminou na Copa da Liga em outubro (2-1) e que em novembro venceu os 'citizens' por 4 a 0 na Premier League.

-- Programação da 27ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

(16h30) Wolverhampton - Fulham

Brighton - AFC Bournemouth

Crystal Palace - Aston Villa

(17h15) Chelsea - Southampton

- Quarta-feira:

(16h30) Tottenham - Manchester City

Brentford - Everton

Nottingham - Arsenal

Manchester United - Ipswich Town

(17h15) Liverpool - Newcastle

- Quinta-feira:

(17h00) West Ham - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 64 27 19 7 1 64 26 38

2. Arsenal 53 26 15 8 3 51 23 28

3. Nottingham 47 26 14 5 7 44 33 11

4. Manchester City 44 26 13 5 8 52 37 15

5. Newcastle 44 26 13 5 8 46 36 10

6. AFC Bournemouth 43 26 12 7 7 44 30 14

7. Chelsea 43 26 12 7 7 48 36 12

8. Aston Villa 42 27 11 9 7 39 41 -2

9. Brighton 40 26 10 10 6 42 38 4

10. Fulham 39 26 10 9 7 38 35 3

11. Brentford 37 26 11 4 11 47 42 5

12. Tottenham 33 26 10 3 13 53 38 15

13. Crystal Palace 33 26 8 9 9 31 32 -1

14. Everton 31 26 7 10 9 29 33 -4

15. Manchester United 30 26 8 6 12 30 37 -7

16. West Ham 30 26 8 6 12 30 47 -17

17. Wolverhampton 22 26 6 4 16 36 54 -18

18. Ipswich Town 17 26 3 8 15 24 54 -30

19. Leicester 17 26 4 5 17 25 59 -34

20. Southampton 9 26 2 3 21 19 61 -42

bur-dam/iga/aam/am