Atlético de Madrid 'tem a melhor defesa' e atacantes 'incríveis', diz Flick

O técnico alemão do Barcelona, Hansi Flick, elogiou nesta segunda-feira (24) o Atlético de Madrid, a quem enfrentará na terça às 17h30 (horário de Brasília) no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, em Montjuic.

"É um grande time, investiu muito, tem a melhor defesa e ataque, jogadores incríveis. Será um jogo difícil", declarou Flick na coletiva de imprensa antes do confronto.

O treinador alemão voltou a fazer uma leitura sobre a derrota (2-1) para o time 'colchonero', na Catalunha, no final de dezembro.

"O positivo que aprendemos é que podemos jogar um futebol muito bom, mostramos um nível muito alto. Poderíamos ter marcado um ou dois gols a mais. Quando temos oportunidades, temos que marcar", afirmou.

Flick revelou que o seu elenco está unido para enfrentar a última reta da temporada, que deverá ser difícil com este duelo da Copa do Rei e as oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Benfica.

"Todos gostamos de usar essas cores. Somos praticamente uma família. Esse é o aspecto mais importante. Todos sabem o que fazer para ajudar o time. Sou responsável pela gestão, mas temos especialistas maravilhosos que ajudam os jogadores a obterem a melhor versão de si mesmos", disse ele.

"Pelo que ouvi, não sei se tenho a certeza, o Benfica também teve (um jogo) cancelado e terá uma semana para se preparar para o jogo. A LaLiga poderia mudar o calendário, mas não está nas nossas mãos. Na Alemanha podíamos falar com a Federação. Aqui também, espero que isso possa ser melhorado para o futuro", destacou Flick.

