Chefe da diplomacia da UE viajará aos Estados Unidos

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, anunciou nesta segunda-feira que viajará a Washington na terça-feira (25) para uma reunião com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

"Considero importante ter o máximo de contatos possível com a nova administração americana", disse Kallas, ex-primeira-ministra da Estônia, ao chegar a uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da UE.

A visita de Kallas a Washington estará centrada nos contatos que o governo dos Estados Unidos mantém com a Rússia sobre o conflito na Ucrânia, em um diálogo que no momento exclui ucranianos e europeus.

"Você pode discutir qualquer coisa com (o presidente russo, Vladimir) Putin, mas no que diz respeito aos europeus ou Ucrânia, Europa e a Ucrânia devem concordar com o que foi acordado", disse ela.

O bloco europeu se mobiliza em várias frentes em seus contatos com o governo dos Estados Unidos. O presidente da França, Emmanuel Macron, visitará a Casa Branca nesta segunda-feira.

