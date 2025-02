Báez vence Müller e se torna o primeiro bicampeão do Rio Open

O argentino Sebastián Báez se tornou o primeiro bicampeão do Rio Open, torneio de tênis mais importante da América do Sul, ao vencer na final o francês Alexandre Müller.

Quinto cabeça de chave e 31º do mundo, Baez alcançou um feito que nem grandes astros conseguiram, como os espanhóis Rafael Nadal (campeão no Rio em 2014) e Carlos Alcaraz (em 2022).

O argentino conquistou seu segundo ATP 500 ao vencer por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-3 em uma hora e 26 minutos de jogo na quadra principal do Jockey Club, a Guga Kuerten.

Sebastián Báez, de 24 anos, encerrou uma semana marcante em que só perdeu dois sets em cinco partidas.

"Estou muito feliz pela forma como tudo correu, pela semana, pela forma como vinham sendo os últimos meses", disse o bicampeão à transmissão televisiva, sobre os problemas físicos que o afetaram no final de 2024.

Báez receberá o troféu um ano depois de vencer o compatriota Mariano Navone na primeira final argentina da competição, disputada em quadras de saibro.

O prêmio será entregue pelo ídolo argentino Juan Martín del Potro, ex-número três do mundo e recentemente aposentado do tênis.

- Impondo o favoritismo -

Em seu primeiro jogo no circuito contra Müller (60º), que estreava no Rio, o sul-americano quebrou o saque do europeu no terceiro (2 a 1) e no sétimo (5 a 2) games do primeiro set.

No segundo set, de idas e vindas, ele decolou depois de quebrar o saque no oitavo game (5-3).

Desta forma, Báez conquistou seu sétimo título no circuito, cinco deles ATP 250, após ter percorrido um caminho em que enfrentou, em sua maioria, tenistas argentinos.

Para chegar ao duelo final, eliminou Román Burruchaga (137º) na primeira rodada, Navone (46º) nas oitavas de final e Camilo Ugo Carabelli (91º), uma das revelações, nas semifinais. Nas quartas de final, derrotou o taiwanês Chun-hsin Tseng (125º).

Sua trajetória foi um pouco mais tranquila que a do vice-campeão, que disputou sua primeira final de um torneio ATP 500 um mês e meio depois de conquistar seu primeiro título no circuito, o do ATP 250 de Hong Kong.

- Próxima missão: Santiago -

Já o francês eliminou, entre outros, o promissor brasileiro João Fonseca (68º), de 18 anos; o quarto cabeça de chave e tenista argentino mais bem ranqueado, Francisco Cerúndolo (26º); e o argentino Francisco Comesaña (86º), que havia eliminado o grande favorito, o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo.

Nascido em Buenos Aires, Báez conquistou o bicampeonato em sua quarta participação no Rio Open, que nas dez edições anteriores nunca repetiu um campeão.

Conseguiu o feito num torneio que voltou a ser um sucesso de bilheteira, mas que perdeu duas das suas principais figuras por lesão antes mesmo de entrarem na quadra: o dinamarquês Holger Rune (12º) e o italiano Lorenzo Musetti (17º).

O Rio Open também sofreu com as eliminações precoces de Fonseca na primeira rodada e de Zverev nas quartas de final, e com uma onda de calor que sufocou a cidade no início da semana.

Mas o novo campeão superou todas as adversidades e, com um jogo sólido, agora viajará para Santiago do Chile para tentar defender o título que também conquistou no ano passado.

raa/ma/aam