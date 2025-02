Liverpool vence City (2-0) e dá grande passo rumo ao título da Premier League

O líder Liverpool deu um passo muito importante para a conquista do título da Premier League ao vencer por 2 a 0 na visita ao Manchester City, neste domingo (23), no encerramento da 26ª rodada, e com esse resultado abriu 11 pontos de vantagem sobre o Arsenal (2º).

A derrota dos 'Gunners' no sábado no derby contra o West Ham foi aproveitada da melhor maneira pelo Liverpool, que fez um jogo mais tranquilo do que o esperado no Etihad Stadium, graças mais uma vez ao astro egípcio Mohamed Salah, que marcou aos 14 minutos e deu uma assistência para Dominik Szoboszlai ampliar aos 37.

O Arsenal disputou um jogo a menos que o Liverpool, mas a diferença de onze pontos significa que o troféu se aproxima lentamente da galeria de Anfield.

O jogo deste domingo pode até ser lido como uma transferência simbólica do cetro, entre um Manchester City (4º, 44 pontos) que está em evidente declínio e um Liverpool que já está 20 pontos à frente.

A semana foi um pesadelo para o City, que na quarta-feira foi eliminado pelo Real Madrid na repescagem da Liga dos Campeões.

Pep Guardiola, no banco dos 'Sky Blues' desde 2016, perdeu pela primeira vez em casa no campeonato para o Liverpool que, após a 'era Jürgen Klopp', encontrou em Arne Slot um bom substituto.

Se a Liga dos Campeões é agora apenas uma má lembrança para o City, para o Liverpool a vitória deste domingo reforça a confiança antes de um teste difícil nas oitavas de final (5 e 11 de março), onde vai encarar o Paris Saint-Germain.

Salah, com seu 25º gol nesta Premier League, reforçou a sua importante vantagem na artilharia.

Desta vez, ele marcou após uma jogada inteligente em cobrança de escanteio entre o argentino Mac Allister e Szoboszlai, que deu a assistência.

O egípcio devolveu o presente ao companheiro húngaro no segundo gol dos Reds, quando se distanciou de Josko Gvardiol e mandou um passe para Szoboszlai fazer 2 a 0.

Desde Lionel Messi no Barcelona em 2014-2015, nenhum jogador havia conseguido marcar e dar pelo menos uma assistência em onze jogos na mesma temporada nas principais ligas europeias.

Enquanto isso, a estrela do City, Erling Haaland, nem foi relacionado devido a um problema no joelho.

--- Resultados da 26ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Leicester - Brentford 0 - 4

- Sábado:

Everton - Manchester United 2 - 2

Southampton - Brighton 0 - 4

Ipswich Town - Tottenham 1 - 4

Fulham - Crystal Palace 0 - 2

AFC Bournemouth - Wolverhampton 0 - 1

Arsenal - West Ham 0 - 1

Aston Villa - Chelsea 2 - 1

- Domingo:

Newcastle - Nottingham 4 - 3

Manchester City - Liverpool 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 64 27 19 7 1 64 26 38

2. Arsenal 53 26 15 8 3 51 23 28

3. Nottingham 47 26 14 5 7 44 33 11

4. Manchester City 44 26 13 5 8 52 37 15

5. Newcastle 44 26 13 5 8 46 36 10

6. AFC Bournemouth 43 26 12 7 7 44 30 14

7. Chelsea 43 26 12 7 7 48 36 12

8. Aston Villa 42 27 11 9 7 39 41 -2

9. Brighton 40 26 10 10 6 42 38 4

10. Fulham 39 26 10 9 7 38 35 3

11. Brentford 37 26 11 4 11 47 42 5

12. Tottenham 33 26 10 3 13 53 38 15

13. Crystal Palace 33 26 8 9 9 31 32 -1

14. Everton 31 26 7 10 9 29 33 -4

15. Manchester United 30 26 8 6 12 30 37 -7

16. West Ham 30 26 8 6 12 30 47 -17

17. Wolverhampton 22 26 6 4 16 36 54 -18

18. Ipswich Town 17 26 3 8 15 24 54 -30

19. Leicester 17 26 4 5 17 25 59 -34

20. Southampton 9 26 2 3 21 19 61 -42

