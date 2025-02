Leipzig tropeça contra Heidenheim (2-2) e cede quarto lugar ao Freiburg

O Leipzig não conseguiu ir além do empate (2-2) em seu estádio contra o Heidenheim, neste domingo (23), cedendo assim o quarto lugar ao Freiburg, que sai fortalecido deste fim de semana da 23ª rodada da Bundesliga.

Em desvantagem no placar antes dos 15 minutos de jogo, os jogadores comandados pelo técnico Marco Rose salvaram um ponto com gols do belga Loïs Openda (45'+2) e do esloveno Benjamin Cesko (63'), mas na última meia hora não conseguiram marcar o tão esperado gol da vitória diante do 16º colocado.

Com 38 pontos, o Leipzig cai para a sexta colocação no Campeonato Alemão, com os mesmos pontos do Mainz, que o supera no saldo de gols (13 contra 7), e um ponto atrás do Freiburg (39 pontos), que goleou o Werder Bremen por 5 a 0 na sexta-feira.

Com menos de um terço do campeonato pela frente, o Freiburg sobe à última posição que classifica para a próxima Liga dos Campeões.

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Freiburg - Werder Bremen 5 - 0

- Sábado:

Wolfsburg - Bochum 1 - 1

Mainz - St Pauli 2 - 0

Holstein Kiel - Bayer Leverkusen 0 - 2

B. Mönchengladbach - Augsburg 0 - 3

Borussia Dortmund - Union Berlin 6 - 0

- Domingo:

RB Leipzig - Heidenheim 2 - 2

Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt

(15h30) Hoffenheim - Stuttgart

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 55 22 17 4 1 65 19 46

2. Bayer Leverkusen 50 23 14 8 1 51 27 24

3. Eintracht Frankfurt 42 22 12 6 4 49 29 20

4. Freiburg 39 23 12 3 8 34 36 -2

5. Mainz 38 23 11 5 7 37 24 13

6. RB Leipzig 38 23 10 8 5 38 31 7

7. Stuttgart 35 22 10 5 7 40 33 7

8. Wolfsburg 34 23 9 7 7 46 37 9

9. B. Mönchengladbach 34 23 10 4 9 35 35 0

10. Borussia Dortmund 32 23 9 5 9 43 38 5

11. Augsburg 31 23 8 7 8 27 35 -8

12. Werder Bremen 30 23 8 6 9 35 47 -12

13. Union Berlin 24 23 6 6 11 21 35 -14

14. St Pauli 21 23 6 3 14 18 27 -9

15. Hoffenheim 21 22 5 6 11 29 45 -16

16. Heidenheim 15 23 4 3 16 27 47 -20

17. Bochum 15 23 3 6 14 22 47 -25

18. Holstein Kiel 13 23 3 4 16 34 59 -25

