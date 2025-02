Um morto e dois policiais feridos em ataque 'terrorista' no leste da França

Um homem de 37 anos fichado por risco de "terrorismo" é suspeito de matar uma pessoa e de ferir pelo menos três policiais durante um ataque com faca no leste da França neste sábado (22).

De acordo com relatos obtidos pela AFP, o agressor gritou "Allah Akbar" ("Deus é o maior", em árabe) várias vezes durante o incidente, ocorrido na cidade de Mulhouse, e ao ser detido pelas forças de segurança.

Segundo a promotoria de Mulhouse, o autor do ataque usou uma faca para agredir as vítimas, incluindo um português de 69 anos, que morreu.

O Ministério Público Nacional Antiterrorismo (Pnat, na sigla em francês) anunciou em um comunicado que assumiu a investigação.

"Um civil interveio e morreu. Três policiais municipais teriam ficado feridos", precisou em um comunicado o Pnat, que informou que o suspeito foi preso.

Foi aberta uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio contra agentes públicos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, qualificou o ataque como um "ato de terrorismo" e acrescentou que não havia dúvidas de que se tratava de uma agressão "islamista". Além disso, expressou seus "pêsames" à família da vítima e destacou a "solidariedade de toda a nação".

Já o primeiro-ministro francês, François Bayrou, lamentou que o "fanatismo" tenha atingido novamente o país. "Estamos de luto", disse o chefe de governo.

O suspeito figura em uma lista de vigilância de prevenção ao terrorismo, declarou à AFP o promotor Nicolas Heitz.

Nascido na Argélia, ele se encontrava sob vigilância judicial e em prisão domiciliar, segundo fontes sindicais, e também estava obrigado a deixar a França.

Um dos policiais com ferimentos graves foi atingido na "carótida" e outro "no tórax", detalhou. No total, cinco agentes de segurança acabaram feridos.

Os fatos ocorreram pouco antes das 16h locais (11h de Brasília), durante uma manifestação de apoio à República Democrática do Congo, alvo de uma ofensiva do movimento armado M23, apoiado pelo Exército de Ruanda.

As autoridades estabeleceram quatro perímetros de segurança na área, nos diferentes locais onde ocorreu o ataque e onde o suspeito foi detido.

Diversos policiais foram mobilizados e militares reforçaram o contingente, observou um fotógrafo da AFP.

"O horror acaba de se apoderar da nossa cidade", lamentou em uma mensagem no Facebook a prefeita de Mulhouse, Michèle Lutz, expressando seus "sentimentos fraternais" às vítimas e aos seus familiares.

