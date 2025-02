Manchester United arranca empate contra Everton (2-2) e evita nova catástrofe no Inglês

Com um gol do volante uruguaio Manuel Ugarte, o Manchester United conseguiu empatar em 2 a 2 neste sábado (22), na visita ao Everton, depois de ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, evitando assim uma nova catástrofe para a equipe comandada pelo técnico Ruben Amorim na Premier League.

Na 15ª posição neste início da 26ª rodada do campeonato inglês, os 'Red Devils' somam agora 30 pontos, e evitaram aquela que teria sido a 13ª derrota na temporada.

O Everton abriu o placar em Goodison Park com um gol do atacante Beto (19') que balançou a rede pelo terceiro jogo consecutivo. O time aumentou a vantagem ainda no primeiro tempo por meio do meio-campista Malian Abdoulaye Doucouré (33'), quase nocauteando os visitantes.

Mas o meia português e capitão do United Bruno Fernandes diminuiu a diferença a vinte minutos do fim (72'). Pouco depois, Ugarte recuperou na entrada da área uma bola que havia sido afastada após um lance de bola parada e conseguiu marcar o gol de empate (80').

Dadas as circunstâncias do jogo, o Manchester United saiu com um gosto de vitória.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Leicester - Brentford 0 - 4

- Sábado:

Everton - Manchester United 2 - 2

Southampton - Brighton

Ipswich Town - Tottenham

Fulham - Crystal Palace

AFC Bournemouth - Wolverhampton

Arsenal - West Ham

(14h30) Aston Villa - Chelsea

- Domingo:

(11h00) Newcastle - Nottingham

(13h30) Manchester City - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 61 26 18 7 1 62 26 36

2. Arsenal 53 25 15 8 2 51 22 29

3. Nottingham 47 25 14 5 6 41 29 12

4. Manchester City 44 25 13 5 7 52 35 17

5. AFC Bournemouth 43 25 12 7 6 44 29 15

6. Chelsea 43 25 12 7 6 47 34 13

7. Newcastle 41 25 12 5 8 42 33 9

8. Fulham 39 25 10 9 6 38 33 5

9. Aston Villa 39 26 10 9 7 37 40 -3

10. Brentford 37 26 11 4 11 47 42 5

11. Brighton 37 25 9 10 6 38 38 0

12. Everton 31 26 7 10 9 29 33 -4

13. Tottenham 30 25 9 3 13 49 37 12

14. Crystal Palace 30 25 7 9 9 29 32 -3

15. Manchester United 30 26 8 6 12 30 37 -7

16. West Ham 27 25 7 6 12 29 47 -18

17. Wolverhampton 19 25 5 4 16 35 54 -19

18. Ipswich Town 17 25 3 8 14 23 50 -27

19. Leicester 17 26 4 5 17 25 59 -34

20. Southampton 9 25 2 3 20 19 57 -38

./bds/bur-dam/eg/aam