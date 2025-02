Trump quer que Musk seja 'mais agressivo' nas reformas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste sábado (22), que gostaria que seu assessor, o bilionário Elon Musk, fosse "mais agressivo" na implementação de sua agenda de reformas para reduzir os gastos do governo federal.

"Elon está fazendo um ótimo trabalho, mas eu gostaria de vê-lo mais agressivo", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Lembrem-se, temos um país para salvar", acrescentou.

Trump colocou o megaempresário de tecnologia no comando do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), com a tarefa de diminuir os gastos públicos e combater uma suposta corrupção.

Musk, a pessoa mais rica do mundo e o maior doador de Trump, demitiu milhares de funcionários do governo federal.

Nos últimos cortes, anunciados na sexta-feira, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos reduzirá sua força de trabalho civil em pelo menos 5% a partir da próxima semana.

Um juiz rejeitou na quinta-feira uma proposta sindical para suspender temporariamente a demissão de milhares de pessoas.

A onda de cortes de custos gerou resistência em várias frentes e uma série de decisões judiciais contraditórias.

