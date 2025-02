Macron pedirá a Trump que evite prejudicar aliados com tarifas

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou neste sábado (22) que pedirá a seu homólogo americano, Donald Trump, que evite fazer "sofrer" os aliados com a imposição de novas tarifas sobre os seus produtos.

"Vou explicar que, entre aliados, não se faz sofrer com tarifas", declarou Macron durante uma visita ao Salão da Agricultura em Paris, antes de uma reunião com Trump na segunda-feira em Washington.

O presidente americano ameaçou a União Europeia e outros parceiros comerciais com a imposição de tarifas de importação generalizadas e já chamou de "absolutamente brutal" a política econômica do bloco com o seu país.

Se a medida for implementada, a UE afirma que reagirá para proteger seus interesses.

Na América do Norte, Trump decidiu impor ao Canadá e ao México tarifas de importação de 25% sobre todos os seus produtos, antes de suspender a medida por um mês para iniciar negociações entre os três parceiros.

