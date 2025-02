Pentágono anuncia que reduzirá sua força de trabalho civil em ao menos 5%

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (21) que reduzirá seus funcionários civis em pelo menos 5%, como parte do objetivo do governo de cortar seu pessoal.

Os cortes têm como objetivo "permitir uma maior eficiência e reorientar o departamento para as prioridades do presidente" Donald Trump, disse Darin Selnick, um alto funcionário do Pentágono, em um comunicado.

wd-ube/erl/dga/ic