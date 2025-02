Técnico do Barcelona critica pressão sobre árbitros na Espanha

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, criticou a pressão que vêm sofrendo os árbitros do Campeonato Espanhol, depois de semanas de reclamações do Real Madrid contra as decisões de arbitragem nas partidas.

"O que estão fazendo com os árbitros neste momento na Espanha é inacreditável", declarou Flick em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21), véspera do jogo do Barça contra o Las Palmas.

"É preciso pensar nas famílias dos árbitros. Todos nós cometemos erros, e se isso acontece em um jogo, acho que é responsabilidade dos treinadores e jogadores de protegê-los", acrescentou o alemão.

O Real Madrid, que luta pelo título com o Barcelona, enviou um protesto formal à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) apontando "manipulação e adulteração" do campeonato e, semanas depois, o árbitro José Munuera Montero sofreu insultos nas redes sociais depois de expulsar o meia inglês Jude Bellingham.

A RFEF anunciou nesta sexta-feira uma campanha de conscientização para os jogos da primeira e segunda divisões com o slogan "Respeite o árbitro, respeite o futebol".

Flick também falou sobre o adversário do Barça nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Benfica, que o time catalão venceu na primeira fase do torneio continental.

"É um jogo difícil, porque eles jogam muito bem. Não é fácil jogar contra eles", avaliou.

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol com os mesmos 51 pontos do Real Madrid, mas com vantagem nos critérios de desempate.

rbs/iga/eg/cb/dd