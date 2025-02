Oitavas da Champions terá dérbi de Madri, duelo alemão e Liverpool x PSG

O atual campeão Real Madrid vai enfrentar seu rival da capital espanhola Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, cujos confrontos foram sorteados nesta sexta-feira (21), em Nyon, na Suíça.

Outro mata-mata com equipes do mesmo país será entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, da Alemanha, enquanto o Liverpool, líder da Premier League e líder da classificação geral da primeira fase da Champions, vai enfrentar o Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês.

O sorteio foi mais generoso com o Barcelona, que vai buscar a classificação para as quartas de final contra o Benfica, adversário que derrotou na fase de liga em duelo espetacular que terminou em 5 a 4.

Outras equipes também candidatas ao título, Arsenal e Inter de Milão enfrentarão, respectivamente, os holandeses PSV Eindhoven e Feyenoord.

Vice-campeão da última edição, o Borussia Dortmund terá pela frente o Lille, da França, e o Aston Villa pega uma das surpresas da competição, o Brugge, da Bélgica.

-- Chaveamento da Liga dos Campeões:

- Oitavas de final:

Paris Saint-Germain (FRA) - Liverpool (ING)

Brugge (BEL) - Aston Villa (ING)

Real Madrid (ESP) - Atlético Madrid (ESP)

PSV Eindhoven (HOL) - Arsenal (ING)

Feyenoord (HOL) - Inter de Milão (ITA)

Bayern de Munique (ALE) - Bayer Leverkusen (ALE)

Borussia Dortmund (ALE) - Lille (FRA)

Benfica (POR) - Barcelona (ESP)

Jogos de ida nos dias 4 e 5 de março, volta nos dias 11 e 12 de março.

- Quartas de final:

Paris Saint-Germain/Liverpool - Brugge/Aston Villa

PSV Eindhoven/Arsenal - Real Madrid/Atlético Madrid

Benfica/Barcelona - Borussia Dortmund/Lille

Bayern de Munique/Bayer Leverkusen - Feyenoord/Inter de Milão

Jogos de ida nos dias 8 e 9 de abril, volta nos dias 15 e 16 de abril.

- Semifinais:

PSV/Arsenal/Real Madrid/Atlético contra PSG/Liverpool/Brugge/Aston Villa

Benfica/Barcelona/Dortmund/Lille contra Bayern de Munique/Leverkusen/Feyenoord/Inter

Jogos de ida nos dias 29 e 30 de abil, volta nos dias 6 e 7 de maio.

- Final no dia 31 de maio, em Munique.

