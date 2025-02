Secretário de Estado americano defende negociações com a Rússia

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, justificou na quinta-feira (20) sua reunião bilateral com uma delegação russa no início da semana e garantiu que o objetivo era verificar se Moscou é "sério" sobre um eventual fim da guerra na Ucrânia.

"Ainda não posso responder à pergunta se eles são sérios sobre a questão da paz", afirmou o secretário de Estado americano em uma entrevista para a jornalista Catherine Herridge divulgada pela rede social X.

"A única coisa com que concordamos é que vamos falar sobre paz", insistiu o diplomata sobre sua reunião na Arábia Saudita na terça-feira com uma delegação russa liderada pelo chanceler Serguei Lavrov.

A reunião aumentou a tensão e provocou uma troca de acusações entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, que teme ser excluído das negociações com a Rússia.

Rubio, no entanto, defendeu a necessidade de restabelecer as relações com a Rússia para acabar com o conflito iniciado em 24 de fevereiro de 2022, quando Moscou mobilizou suas tropas contra a Ucrânia.

O secretário de Estado também chamou de injustas as críticas de seus aliados tradicionais por ter iniciado os contatos com a Rússia sem consultar Kiev ou a União Europeia.

Ele insistiu que falou com os ucranianos "ao longo do processo" e também se encontrou com "cinco ministros das Relações Exteriores" da UE antes e depois de sua reunião com os russos.

Rubio também defendeu o governo americano das críticas feitas por Zelensky contra Trump, depois que o republicano acusou Kiev de ter iniciado a guerra.

"Deveria haver uma certa forma de gratidão", disse Rubio. Acusar o presidente Trump de viver "em um mundo de desinformação", como fez Zelensky, "é muito contraproducente", afirmou.

