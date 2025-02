Fórum de familiares de reféns israelenses confirma que Hamas entregou o corpo de Oded Lifshitz

O fórum de familiares de reféns israelenses anunciou nesta quinta-feira que recebeu a confirmação de que o corpo de Oded Lifshitz, que tinha 83 anos quando foi sequestrado pelo Hamas, estava entre os liberados pelo movimento palestino.

"Recebemos com profunda tristeza a notícia oficial e amarga confirmando a identificação do corpo do nosso amado Oded. Quinhentos e três dias agonizantes de incerteza chegaram ao fim", disse a família em um comunicado emitido pelo fórum.

