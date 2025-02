Zverev sofre mas vence Shevchenko e vai às quartas de final do Rio Open

O alemão Alexander Zverev levou outro susto no Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul, mas conseguiu vencer nesta quarta-feira (19) o cazaque Alexander Shevchenko para avançar às quartas de final.

O número dois do mundo e primeiro cabeça de chave ainda não conseguiu dissipar as dúvidas em sua temporada sul-americana, que surgiram após o início fraco na estreia histórica na competição carioca e a queda na semana passada nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires.

Zverev, de 27 anos, teve que suar muito para vencer Shevchenko (103º do ranking da ATP) com parciais de 7-6 (7/1) e 7-6 (8/6) em duas horas e 28 minutos de batalha na quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club.

"Foi um jogo muito difícil, acho que nó dois jogamos muito bem. Estou feliz por ter definido o jogo em dois sets e não ter ido para o terceiro", disse no final da partida à transmissão televisiva do evento.

O alemão buscará uma vaga nas semifinais contra o argentino Francisco Comesaña (86º), que mais cedo surpreendeu ao eliminar o chileno Nicolás Jarry, sexto cabeça de chave.

"Tenho total respeito por ele, preciso estar cem por cento para vencê-lo. Estou aqui para vencer", disse sobre o adversário.

No primeiro set, Zverev ameaçou repetir as complicações que enfrentou para derrotar o chinês Yunchaokete Bu (69º) na terça-feira na primeira rodada, cujo primeiro set também foi definido no tie-break.

No segundo, ele desperdiçou uma vantagem de três games (4-1) numa superfície, o saibro, que busca domar para tentar vencer o seu primeiro Grand Slam, em Roland Garros, em junho.

Shevchenko levou para um novo tie-break após um erro não forçado e quase levou a definição para o terceiro set, mas não conseguiu manter a vantagem de três pontos (2/5) e dois set points.

Embora sofrida, a classificação do número dois do mundo é um alívio para o Rio Open, que no domingo vai coroar o campeão e acontece em meio a altas temperaturas.

O torneio carioca tem em Zverev seu rosto de maior destaque na mídia após a eliminação do fenômeno brasileiro João Fonseca (68º) na terça-feira na primeira rodada e as desistências por lesão do dinamarquês Holger Rune (12º) e do italiano Lorenzo Musetti (17º).

-- Resultados desta quarta-feira do ATP 500 do Rio de Janeiro:

- Oitavas de final

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Alexander Shevchenko (CAZ) 7-6 (7/1), 7-6 (8/6)

Francisco Comesaña (ARG) x Nicolás Jarry (CHI/N.6) 7-6 (7/4), 6-7 (1/7), 7-6 (8/6)

Sebastián Báez (ARG/N.5) x Mariano Navone (ARG) 6-4, 1-6, 6-3

