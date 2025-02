Báez elimina Navone e avança em sua defesa do título do Rio Open

Em um duelo argentino que reviveu a final do ano passado, Sebastián Báez venceu mais uma vez Mariano Navone e avançou nesta quarta-feira (19) às quartas de final do ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open, principal torneio da América do Sul.

Quinto cabeça de chave e 31º do ranking mundial, Báez encontrou nesta vez mais resistência por parte do compatriota (46º do ranking), que se impôs com autoridade no segundo set e se animou com a possibilidade de virar no saibro do Jockey Club.

Mas o atual campeão, de 24 anos, quer ser o primeiro bicampeão da competição carioca e acabou vencendo com parciais de 6-4, 1-6 e 6-3 em duas horas e oito minutos de jogo disputado sob o calor escaldante.

Estas oitavas de final foram o segundo duelo entre os dois argentinos no circuito principal, depois da final do ano passado.

Naquela decisão, Báez derrotou facilmente seu compatriota de 23 anos com parciais de 6-2 e 6-1 e conquistou seu primeiro e até agora único título ATP 500.

Na próxima fase ele brigará pela classificação para as semifinais contra o vencedor do duelo desta quarta-feira entre o brasileiro Thiago Monteiro (99º) e o taiwanês Tseng Chun-hsin (125º).

-- Resultados desta quarta-feira do ATP 500 do Rio de Janeiro:

- Oitavas de final

Francisco Comesaña (ARG) x Nicolás Jarry (CHI/N.6) 7-6 (7/4), 6-7 (1/7), 7-6 (8/6)

Sebastián Báez (ARG/N.5) x Mariano Navone (ARG) 6-4, 1-6, 6-3

