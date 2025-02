Real Madrid elimina City (3-1) com hat-trick de Mbappé e vai às oitavas da Champions

O Real Madrid se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer nesta quarta-feira (19) o Manchester City por 3 a 1, em seu estádio Santiago Bernabéu, depois da vitória no Etihad Stadium (3-2) no jogo de ida do playoff.

Com um hat-trick do astro francês Kylian Mbappé (4', 33' e 61'), o time da capital espanhola confirmou a superioridade que havia mostrado na partida de ida, antes de Nico Gonzalez diminuir o placar nos acréscimos (90'+2) para os 'Citizens', que serão os grandes ausentes das oitavas.

O atual campeão europeu enfrentará na próxima fase o rival e vizinho Atlético de Madrid ou o alemão Bayer Leverkusen, dependendo do sorteio que será realizado na sexta-feira em Nyon, na Suíça.

Os jogadores comandados pelo técnico Pep Guardiola não poderiam ter começado pior. Uma bola perfeita por cobertura de Mbappé logo aos 4 minutos deu a vantagem à equipe merengue, muito empenhada desde o início, após um magnífico passe do jovem Raúl Asencio.

O craque francês se desmarcou muito rapidamente, deixou a bola quicar e tocoru com categoria por cima do goleiro brasileiro Ederson, que assistiu impassível a bola parar no fundo da rede.

Poucos momentos depois, o Manchester City sofreu outro duro golpe. O zagueiro John Stones machucou o joelho após uma queda (7') e teve que ser substituído pelo holandês Nathan Aké.

A partir desse momento, os ingleses desapareceram de campo, permitindo que os madridistas dominassem a posse de bola e chegassem com mais perigo.

O inglês Jude Bellingham e o brasileiro Vinícius Júnior, ambos incisivos, geraram tensão constante na defesa adversária, mas uma bela jogada de Mbappé, novo ídolo da torcida madridista, voltou a levantar as arquibancadas ao marcar um golaço aos 33 minutos com um chute forte.

Vini havia arrancado pela ponta direita para auxiliar o compatriota Rodrygo, que estava na meia-lua. O brasileiro conseguiu tocar para o francês, que deu um corte em Gvardiol e superou Ederson com um chute impecável.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Mbappé assustou a torcida num choque com Ederson, que desviou a bola quando o francês se preparava para finalizar à queima-roupa.

Mas o craque francês se levantou e, pouco depois, com fome de gols, marcou o terceiro (61'). Ele pedalou na frente de Gvardiol e bateu de pé esquerdo longe do alcance de Ederson.

O City queria mostrar sua qualidade ofensiva antes de se despedir desta Liga dos Campeões. O egípcio Omar Marmoush, muito discreto durante os 90 minutos, cobrou falta no travessão e Nico González (90'+2) estava atento para aproveitar o rebote e fechar o placar em 3 a 1.

