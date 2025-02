Zelensky diz que mundo deve escolher entre Putin ou a paz

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (19) que o mundo enfrenta o dilema entre estar com o presidente russo, Vladimir Putin, ou estar a favor da paz e, que se reunirá na quinta-feira com o emissário americano Keith Kellogg.

"O futuro não está com Putin, mas com a paz. E esta é uma escolha para todos no mundo – e para os poderosos – estar com Putin ou estar pela paz. Devemos escolher a paz", disse Zelensky em seu discurso diário.

O presidente informou que planeja se encontrar com Kellogg na quinta-feira e espera que "a reunião e o trabalho com os Estados Unidos em geral sejam construtivos".

Esta é a primeira declaração do líder ucraniano sobre os Estados Unidos desde que o presidente americano Donald Trump lançou uma nova investida de ataques contra ele, incluindo uma publicação nas redes sociais nesta quarta na qual o chamou de "ditador".

