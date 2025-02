Hamas diz estar disposto a libertar todos os reféns na 2ª fase da trégua

O Hamas afirmou nesta quarta-feira (19) que está disposto a libertar todos os reféns que ainda estão na Faixa de Gaza durante a segunda fase da trégua entre o movimento islamista palestino e Israel.

Atualmente, Israel e o Hamas estão concluindo a primeira fase do cessar-fogo, que entrou em vigor em 19 de janeiro. Durante esse período, 19 reféns israelenses foram libertados em troca de mais de 1.100 prisioneiros palestinos detidos em prisões israelenses.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, declarou na terça-feira que as negociações sobre a continuidade do acordo começarão esta semana.

"Informamos aos mediadores que o Hamas está disposto a libertar todos os reféns de uma só vez durante a segunda fase do acordo, em vez de fazê-lo por etapas, como ocorreu na primeira fase", declarou à AFP Taher al Nunu, alto dirigente do Hamas.

O representante do grupo não esclareceu quantos reféns sequestrados durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel ainda estão cativos na Faixa de Gaza, sob o controle do Hamas ou de outros grupos.

Nunu afirmou que essa decisão visa demonstrar a "seriedade e total disposição em avançar na resolução desse assunto, bem como continuar os esforços para consolidar o cessar-fogo e alcançar uma trégua sustentável".

Na terça-feira, Hamas e Israel anunciaram um acordo para a libertação de seis reféns israelenses no sábado.

- "Apegados à esperança" -

Na terça-feira, o Hamas também anunciou que entregará os corpos de oito reféns falecidos, alguns ainda nesta semana e outro grupo na próxima.

Entre os reféns mortos cujos corpos serão entregues estão os restos de Shiri Bibas, uma mulher de origem argentina sequestrada junto com seus dois filhos, Ariel e Kfir, de 4 anos e 9 meses, respectivamente, quando foram levados para Gaza.

Os dois menores se tornaram um símbolo do sofrimento dos reféns, e muitos israelenses ainda se agarram à esperança de que possam estar vivos.

"Estamos chocados com o anúncio do porta-voz do Hamas sobre a restituição prevista de nossa Shiri, Ariel e Kfir nesta quinta-feira", como parte da devolução dos corpos de quatro reféns, declarou a família em um comunicado na terça-feira.

"Até recebermos uma confirmação definitiva, nossa luta continuará", acrescentou.

As autoridades israelenses confirmaram que receberão os restos mortais de quatro reféns, mas não especificaram suas identidades.

"Nos mantivemos apegados à esperança e não vamos desistir agora", escreveu a tia das crianças, Ofri Bibas, no Facebook.

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 deixou 1.211 mortos em Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses, incluindo os reféns falecidos.

Ao todo, 251 pessoas foram sequestradas naquele dia. Setenta ainda permanecem cativas em Gaza, das quais pelo menos 34 morreram, segundo o Exército israelense.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva devastadora na Faixa de Gaza, que já deixou ao menos 48.297 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde do território – governado pelo Hamas –, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Os termos da segunda fase da trégua, que prevê o fim definitivo da guerra e a libertação de todos os reféns, devem ser concluídos até 2 de março.

Por fim, caso essa etapa ocorra conforme o planejado, a terceira e última fase se concentrará na reconstrução da Faixa de Gaza.

