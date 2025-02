Macron organiza outra reunião de crise sobre Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a organizar, nesta quarta-feira (19), uma reunião para coordenar uma resposta europeia ao que considera uma "ameaça existencial" da Rússia, após a mudança de postura dos Estados Unidos sobre como encerrar o conflito na ex-república soviética.

O líder francês dialogou com os mandatários de 19 países, a maioria deles de forma virtual, informou a presidência francesa. Na véspera, Macron afirmou em uma entrevista a meios regionais que "a Rússia representa uma ameaça existencial para os europeus".

Participaram do encontro, de maneira remota, líderes de Lituânia, Chipre, Finlândia, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Estônia, Grécia, Irlanda, Islândia, Letônia, Noruega, Portugal, Suécia, Eslovênia e República Tcheca. Romênia e Luxemburgo estiveram presentes presencialmente.

A reunião ocorre apenas dois dias depois de um encontro convocado às pressas por Macron, no qual a possibilidade de envio de tropas de paz para a Ucrânia gerou divergências.

A reunião de segunda-feira foi organizada em reação à mudança na política dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia.

O presidente americano, Donald Trump, surpreendeu seus aliados europeus ao se mostrar disposto a negociar diretamente com o presidente russo, Vladimir Putin, para encerrar o conflito.

Desde então, tanto Kiev quanto as potências europeias temem ser excluídas das negociações para acabar com a guerra, que começou com a invasão russa em fevereiro de 2022.

A reunião desta quarta-feira foi organizada depois que Romênia e República Tcheca, membros da UE e da Otan, expressaram suposto descontentamento por não terem sido convidadas para o encontro de segunda-feira.

