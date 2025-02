AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2025

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Visita do presidente Javier Milei - (até 22)

PANAMÁ (Panamá) - Marcha nacional em protesto contra a nova lei da previdência - 15H00

QUITO (Equador) - Ministério Público investigará desaparecimento de quatro adolescentes em operação militar no Equador - (até 30 de Março 2025)

PANAMÁ (Panamá) - Julgamento de 36 pessoas, incluindo os ex-presidentes Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela, acusados de lavagem de dinheiro com a Odebrecht - (até 28 de Fevereiro)

BOGOTÁ (Colômbia) - ELN anuncia “greve armada” no noroeste da Colômbia em meio a crise de violência - (até 21)

Europa

BERLIM (Alemanha) - 75º Festival Internacional de Cinema Berlinale - (até 23)

LONDRES (Reino Unido) - Fashion Week - (até 24)

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Segunda trégua na guerra entre Israel e Hamas - (até 20 de Março)

GAZA (Territórios palestinos) - Hamas entrega corpos de reféns a Israel -

SEXTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2025

América

(*) CARACAS (Venezuela) - Mortes em acidentes de trânsito na Venezuela -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Aniversário de 60 anos do assassinato do ativista americano negro Malcolm X no Harlem -

SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2025

Europa

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Evento final da campanha dos partidos conservadores CDU e CSU com o principal candidato Friedrich Merz - 12H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) GAZA (Territórios palestinos) - Israel e Hamas realizam sétima troca entre prisioneiros e reféns -

TERÇA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00

Europa

MILÃO (Itália) - Semana de Moda de Milão - (até 3 de Março)

QUARTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2025

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Petrobras : resultados anuais de 2024 - 10H00