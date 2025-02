PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Zelensky acusa Trump de viver em 'espaço de desinformação'

PAPA SAÚDE: Papa Francisco, hospitalizado uma pneumonia, respira sem ajuda de aparelhos

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Zelensky acusa Trump de viver em 'espaço de desinformação'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta quarta-feira (19), que Donald Trump vive em um "espaço de desinformação" por parte da Rússia, em resposta aos ataques do mandatário americano, que estão em linha com a retórica do Kremlin, em um contexto de aproximação entre Washington e Moscou.

(EUA conflito Rússia diplomacia Ucrânia)

FOTOS, VIDEO

=== PAPA SAÚDE ===

VATICANO:

Papa Francisco, hospitalizado uma pneumonia, respira sem ajuda de aparelhos

O papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira da semana passada e afetado por uma pneumonia bilateral, respira sem a necessidade de aparelhos, consegue se levantar e tem um coração que "resiste muito bem", informou nesta quarta-feira (19) o Vaticano, em um momento de preocupação crescente com o estado de saúde do pontífice de 88 anos.

(Vaticano religião papa saúde, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

BERLIM:

Conservadores alemães lideram pesquisas em campanha eleitoral ofuscada pela extrema direita

Após uma campanha eleitoral polarizada e marcada pelo avanço da extrema direita, apoiada pelo entorno de Donald Trump, a Alemanha celebra eleições legislativas no domingo (23) com os conservadores, liderados por Friedrich Merz, como favoritos para governar um país mergulhado em uma profunda crise.

(Alemanha eleições imigração, 780 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Social-democrata Olaf Scholz e conservador Friedrich Merz disputam o poder na Alemanha

O chanceler Olaf Scholz, um social-democrata moderado e austero, e o conservador Friedrich Merz, um advogado milionário sem experiência política, se enfrentam nas eleições legislativas da Alemanha no domingo.

(Alemanha eleições política, 830 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

UE apresenta sua 'visão' para a agricultura, com normas mais severas para importação de alimentos

A União Europeia (UE) apresentou nesta quarta-feira (19) sua "visão" para apoiar o setor agrícola do bloco e propõe um modelo mais rígido na importação de alimentos, um ano após as manifestações de produtores que abalaram o continente.

(UE comércio agricultura alimentos)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Israel se apega à esperança de que meninos Bibas e sua mãe estejam vivos

A imagem de Shiri Bibas abraçando seus dois filhos durante o sequestro em 7 de outubro de 2023 está na capa do Maariv, um dos principais jornais de Israel, nesta quarta-feira (19), onde muitos se apegam à esperança de ver esta família de origem argentina viva, apesar do Hamas ter anunciado sua morte.

(Israel palestinos conflito, 480 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

FUKUSHIMA:

Diretor da AIEA visita Fukushima no momento em que o Japão retoma a energia nuclear

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visitou nesta quarta-feira (19) a danificada central nuclear japonesa de Fukushima, um dia após o governo nipônico aprovar um plano que contempla o retorno à energia atômica.

(AIEA Japão meio-ambiente energia Fukushima, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Países ricos e em desenvolvimento retomam negociações sobre a biodiversidade em Roma

A 16ª conferência das Nações Unidas sobre biodiversidade será retomada em Roma no dia 25 de fevereiro para tentar desbloquear o conflito Norte-Sul sobre os fundos destinados a deter a destruição da natureza até 2030.

(Meio ambiente diplomacia biodiversidade agricultura clima animais ONU natureza COP16 oceano, 730 palavras, já transmitida)

CALI:

Números alarmam cientistas e agitam o debate na COP16

O diagnóstico dos especialistas é contundente: os mares, os solos e os seres vivos que eles abrigam estão ameaçados pela destrutiva mão do homem, que deve fazer a "paz com a natureza" para evitar um desastre.

(Meio ambiente diplomacia biodiversidade energia Itália agricultura clima animais ONU natureza COP16 oceano, 770 palavras, já transmitida)

DARLINGTON:

Construção de barco viking é terapia para ex-militares britânicos

Feito de carvalho, um barco viking foi fabricado em uma oficina no nordeste da Inglaterra, onde ex-soldados trabalharam durante anos em sua construção para combater seus problemas de saúde mental.

(GB exército patrimônio saúde, 510 palavras, já transmitida)

LAIKIPIA:

Cientistas se empenham para salvar espécie de rinoceronte à beira da extinção

Dois rinocerontes mastigam a grama serenamente enquanto o sol nasce sobre o Monte Quênia, alheios ao enorme esforço global para evitar que eles sejam os últimos de sua espécie.

(Quênia ambiente animais ciência rinocerontes, 540 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos playoffs da Liga dos Campeões

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com