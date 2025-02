Homem que atacou ex-premiê japonês condenado a 10 anos de prisão

Um homem acusado de lançar um dispositivo explosivo em abril de 2023 contra o então primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, foi condenado nesta quarta-feira a 10 anos de prisão, informou a imprensa nipônica.

Ryuji Kimura, que tinha 24 anos no momento do ataque, foi detido depois de lançar o explosivo contra Kishida quando o então chefe de Governo governante visitava um pequeno porto no departamento de Wakayama, a 85 km de Osaka.

Kishida saiu ileso, mas duas pessoas ficaram levemente feridas.

O tribunal distrital de Wakayama condenou Kimura a 10 anos de prisão por tentativa de assassinato, informaram a agência Jiji Press e o canal público NHK.

Os advogados de Kimura disseram no julgamento que sua "intenção era obter reconhecimento" público e que a acusação deveria ser "causar ferimentos" e não tentativa de assassinato, segundo a NHK.

kh/kaf/cms/alh/phs/mas/arm/fp