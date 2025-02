O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (18) que "provavelmente" vai se reunir com seu par russo, Vladimir Putin, antes do fim do mês, na tentativa de alcançar um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Trump respondeu "provavelmente" quando perguntado sobre o tema ao final de uma coletiva de imprensa em sua residência de Mar-a-Lago na Flórida.

