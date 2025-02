Autoridades peruanas investigam vazamento de dados médicos de Shakira

Autoridades peruanas investigam o centro médico envolvido no vazamento do histórico clínico da cantora Shakira, internada às pressas no último sábado devido a um "quadro abdominal", que a levou a cancelar um dos seus shows em Lima.

A Superintendência Nacional de Saúde (Susalud) inspecionou ontem a Clínica Delgado Auna, em Lima, para colher provas, após a abertura de uma investigação no mesmo dia, informou uma porta-voz do órgão. "Eles deram a sua explicação, que é confidencial", disse à AFP, nesta terça-feira (18), Ruby Cubas, representante da entidade.

Embora a lei não preveja o fechamento do centro médico por esse tipo de infração, a Susalud pode multar o local.

A intervenção ocorreu antes da apresentação da cantora, que cancelou anteontem o primeiro dos seus dois shows em Lima.

Os dados médicos de Shakira vazaram e foram publicados nas redes sociais. "Todo mundo viu, e o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer paciente", ressaltou a porta-voz da Susalud.

A Clínica Delgado Auna afirmou ontem que identificou e iniciou “o processo disciplinar contra as pessoas comprovadamente responsáveis por essa infração ética grave".

