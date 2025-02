Papa sofre de pneumonia, anuncia Vaticano

O papa Francisco, de 88 anos, está acometido por uma pneumonia bilateral e ainda apresenta um quadro clínico "complexo", anunciou nesta terça-feira (18) o Vaticano, no quinto dia de hospitalização do pontífice.

"A tomografia torácica à qual o Santo Padre foi submetido esta tarde [...] mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral que exigiu um tratamento farmacológico posterior. No entanto, o papa Francisco está de bom humor", indicou o Vaticano no boletim médico vespertino.

"A infecção polimicrobiana, ocorrida em um contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu o uso de terapia antibiótica com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo", informou o comunicado.

"As análises de laboratório, a radiografia torácica e a condição clínica do Santo Padre continuam apresentando um quadro complexo", acrescentou.

O papa foi internado na sexta-feira no hospital Gemelli de Roma, inicialmente por uma bronquite, e seus compromissos até este fim de semana foram cancelados.

"Esta manhã, ele recebeu a eucaristia e, durante o dia, alternou o descanso com a oração e a leitura de textos", afirmou o Vaticano.

O sumo pontífice "agradece a solidariedade que lhe expressam neste período e pede-lhes, com o coração agradecido, que continuem rezando por ele".

Apesar dos frequentes problemas de saúde dos últimos anos - entre eles de quadril, dores no joelho que o obrigam a se locomover em cadeira de rodas, operações e infecções respiratórias - o argentino Jorge Bergoglio manteve uma agenda cheia e declarou que não tinha intenção de reduzir o ritmo.

A hospitalização do papa, a quarta em menos de quatro anos, reacendeu o debate sobre sua saúde, especialmente porque a internação ocorre no início do ano jubilar da Igreja Católica, o que envolve uma longa lista de eventos, muitos deles presididos pelo papa.

ide/yad/jvb/mb/ic/am