Após lesão na Ausrália, Djokovic retorna com vitória nas duplas em Doha

O tenista sérvio Novak Djokovic retornou às quadras nesta segunda-feira (17), três semanas depois da lesão na semifinal do Aberto da Austrália, jogando em dupla com o espanhol Fernando Verdasco no ATP 500 de Doha.

Ao lado de Verdasco, Djokovic, recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda que o obrigou a abandonar o duelo com Alexander Zverev em Melbourne, venceu a dupla formada pelo cazaque Alexander Bublik e o russo Karen Khachanov em dois sets, com um duplo 6-1, em 48 minutos.

O sérvio, atualmente o número 7 do mundo, havia declarado em entrevista na semana passada ao jornal Vijesti que sua lesão estava "quase 100% curada".

'Nole' mostrou boa movimentação jogando em dupla e voltará à quadra na terça-feira, na primeira rodada da chave de simples do torneio de Doha, contra o italiano Matteo Berrettini (N.35).

Aos 37 anos, o sérvio busca seu 100º título no circuito da ATP.

Fernando Verdasco, de 41 anos, vai se aposentar do tênis ao final do torneio, no qual só está inscrito nas duplas.

O espanhol, que chegou a ser o número 7 do mundo, só fez aparições esporádicas nos últimos meses no circuito.

Os adversários de Djokovic e Verdasco na próxima rodada serão o finlandês Harri Heliövaara e o britânico Henry Patten, campeões do Aberto da Austrália.

