França: europeus têm que 'fazer mais' pela segurança coletiva

Os europeus têm que "fazer mais" pela segurança coletiva, ressaltou neste domingo a Presidência da França, na véspera de uma reunião em Paris sobre a Ucrânia e a segurança na Europa, da qual participarão os príncipais líderes do continente.

"Os europeus precisam fazer mais, melhor e de forma coerente", disse um assessor do presidente francês, Emmanuel Macron. A reunião terá "como objetivo facilitar a continuação das conversas em Bruxelas".

Além de chefes de governo europeus, vão participar do encontro o presidente do Conselho Europeu, a presidente da Comissão Europeia e o secretário-geral da Otan. "O objetivo é determinar o que os europeus podem fazer por si mesmos, levando em conta a aceleração que vivemos na Ucrânia em consequência das iniciativas do presidente Donald Trump", explicou o assessor presidencial.

