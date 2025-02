Liverpool vence Wolverhampton e recupera vantagem na liderança do Inglês

O Liverpool venceu o Wolverhampton por 2 a 1 neste domingo (16), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, e recuperou os sete pontos de vantagem na liderança sobre o Arsenal (2º).

Os 'Reds' responderam à vitória dos 'Gunners' sobre o Leicester por 2 a 0 no sábado.

Depois do sofrido empate em 2 a 2 com o Everton na última quarta-feira, na despedida do Liverpool do mítico estádio Goodison Park, os jogadores do técnico Arne Slot mostraram cansaço, principalmente no segundo tempo.

Mas antes do intervalo, uma jogada de Mohamed Salah terminou com Luis Díaz abrindo o placar aos 15 minutos. Foi o primeiro gol do atacante colombiano em 2025.

Díaz também foi protagonista do 2 a 0, quando sofreu pênalti após um contato com o goleiro José Sá. Na cobrança, Salah não desperdiçou e aumentou a vantagem (37').

No segundo tempo, o Liverpool começou a ter dificuldades. O atacante brasileiro Matheus Cunha diminuiu para o Wolverhampton depois de driblar Ryan Gravenberch e superar o goleiro Alisson (67').

Depois, os 'Reds' sofreram por mais de 20 minutos para segurar o resultado e ficar os três pontos.

Salah, cujo contrato vai até o final da temporada, segue em fase excepcional. O egípcio é o artilheiro (23 gols) e líder em assistências (14) na Premier League.

Os próximos confrontos serão decisivos para o Liverpool: Aston Villa na quarta-feira, Manchester City no próximo domingo e Newcastle na semana que vem.

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Brighton - Chelsea 3 - 0

- Sábado:

Leicester - Arsenal 0 - 2

West Ham - Brentford 0 - 1

Southampton - Bournemouth 1 - 3

Manchester City - Newcastle 4 - 0

Fulham - Nottingham 2 - 1

Aston Villa - Ipswich Town 1 - 1

Crystal Palace - Everton 1 - 2

- Domingo:

Liverpool - Wolverhampton 2 - 1

(13h30) Tottenham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 60 25 18 6 1 60 24 36

2. Arsenal 53 25 15 8 2 51 22 29

3. Nottingham 47 25 14 5 6 41 29 12

4. Manchester City 44 25 13 5 7 52 35 17

5. Bournemouth 43 25 12 7 6 44 29 15

6. Chelsea 43 25 12 7 6 47 34 13

7. Newcastle 41 25 12 5 8 42 33 9

8. Fulham 39 25 10 9 6 38 33 5

9. Aston Villa 38 25 10 8 7 35 38 -3

10. Brighton 37 25 9 10 6 38 38 0

11. Brentford 34 25 10 4 11 43 42 1

12. Crystal Palace 30 25 7 9 9 29 32 -3

13. Everton 30 25 7 9 9 27 31 -4

14. Manchester United 29 24 8 5 11 28 34 -6

15. Tottenham 27 24 8 3 13 48 37 11

16. West Ham 27 25 7 6 12 29 47 -18

17. Wolverhampton 19 25 5 4 16 35 54 -19

18. Ipswich Town 17 25 3 8 14 23 50 -27

19. Leicester 17 25 4 5 16 25 55 -30

20. Southampton 9 25 2 3 20 19 57 -38

