Ao menos 25 são detidos por ataque contra comboio da ONU no Líbano

O ministro do Interior do Líbano, general Ahmad Al Hajjar, anunciou, neste sábado (15), a detenção de mais de 25 pessoas no dia seguinte de um ataque contra um comboio das Nações Unidas em Beirute, em uma via bloqueada por apoiadores do Hezbollah.

"Não significa que estes detidos tenham executado o ataque", declarou o ministro aos jornalistas, após uma reunião de segurança, convocada de forma urgente. A investigação, acrescentou, "vai revelar quem é o responsável e quem realizou" a agressão.

O ataque ocorreu na sexta-feira em uma rodovia que leva ao aeroporto de Beirute.

No caminho, um comboio da força da ONU no Líbano (Finul) foi "atacado violentamente" e "um veículo foi incendiado", informou o próprio organismo em nota.

"O comandante-adjunto em fim de mandato da Finul, que voltava para casa ao final sua missão, ficou ferido", acrescentou.

A via estava bloqueada pelo segundo dia consecutivo por dezenas de apoiadores do movimento islamista libanês Hezbollah.

Os apoiadores protestavam contra a decisão de proibir o pouso de aviões iranianos, segundo a agência oficial NNA e um funcionário do aeroporto.

lk-lg/tp/anr/sag/zm/mvv