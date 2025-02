Chelsea perde para o Brighton (3-0) e pode sair do G4 do Inglês

O Chelsea sofreu uma dura derrota por 3 a 0 em sua visita ao Brighton e se complicou em sua luta para voltar à Liga dos Campeões, nesta sexta-feira (14), na abertura da 25ª rodada da Premier League.

Os 'Bleus' (43 pontos) poderão perder o quarto lugar neste sábado, se o duelo entre seus dois perseguidores Manchester City e Newcastle (ambos com 41 pontos) não termine empatado.

Em caso de vitória sobre o último colocado, o Southampton, o Bournemouth de Andoni Iraola (40 pontos) também poderá superar o Chelsea no saldo de gols.

O Chelsea pagou pelo seu péssimo jogo com a sexta derrota na temporada no Campeonato Inglês.

O atacante japonês Kaoru Mitoma abriu o placar para seu time aos 27 minutos, Yankuba Minteh aumentou a vantagem aos 38 e o próprio atacante gambiano decretou a vitória no segundo tempo (63').

"Sempre sinto a pressão, não apenas agora, mas esta noite pode-se dizer que foi o pior desempenho desde que cheguei", disse o técnico do Chelsea Enzo Maresca.

"Lamentamos muito pelos torcedores que vieram aqui", acrescentou o treinador italiano.

O Arsenal (2º colocado com 50 pontos) visita o Leicester neste sábado buscando se aproximar do Liverpool (57 pontos) que receberá o Wolverhampton no domingo.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Brighton - Chelsea 3 - 0

- Sábado:

(09h30) Leicester - Arsenal

(12h00) West Ham - Brentford

Southampton - AFC Bournemouth

Manchester City - Newcastle

Fulham - Nottingham

Aston Villa - Ipswich Town

(14h30) Crystal Palace - Everton

- Domingo:

(11h00) Liverpool - Wolverhampton

(13h30) Tottenham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 57 24 17 6 1 58 23 35

2. Arsenal 50 24 14 8 2 49 22 27

3. Nottingham 47 24 14 5 5 40 27 13

4. Chelsea 43 25 12 7 6 47 34 13

5. Manchester City 41 24 12 5 7 48 35 13

6. Newcastle 41 24 12 5 7 42 29 13

7. AFC Bournemouth 40 24 11 7 6 41 28 13

8. Brighton 37 25 9 10 6 38 38 0

9. Aston Villa 37 24 10 7 7 34 37 -3

10. Fulham 36 24 9 9 6 36 32 4

11. Brentford 31 24 9 4 11 42 42 0

12. Crystal Palace 30 24 7 9 8 28 30 -2

13. Manchester United 29 24 8 5 11 28 34 -6

14. Tottenham 27 24 8 3 13 48 37 11

15. Everton 27 24 6 9 9 25 30 -5

16. West Ham 27 24 7 6 11 29 46 -17

17. Wolverhampton 19 24 5 4 15 34 52 -18

18. Leicester 17 24 4 5 15 25 53 -28

19. Ipswich Town 16 24 3 7 14 22 49 -27

20. Southampton 9 24 2 3 19 18 54 -36

./bds/ng/jld/iga/gfe/aam