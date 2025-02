João Fonseca vence Navone de virada e vai às semifinais do ATP de Buenos Aires

O tenista brasileiro João Fonseca deu mais um grande passo num fantástico início de temporada de 2025 e se classificou nesta sexta-feira (14) para as semifinais do torneio ATP de Buenos Aires ao vencer o argentino Mariano Navone, depois de salvar dois match-points de vantagem sobre o adversário das quartas de final.

Fonseca, de 18 anos e 99º colocado do ranking, conseguiu a virada em uma partida adversa em muitos momentos, e ainda salvou os dois match-points quando perdia por 5-3 e 15-40 com seu saque no terceiro set.

Mas o carioca jogou em alto nível a partir de então e venceu quatro games consecutivos conquistando uma grande vitória por 3-6, 6-4 e 7-5 sobre o número 47 do mundo em duas horas e 55 minutos de jogo.

Campeão do Next Gen Finals em dezembro passado e com uma vitória sobre Andrey Rublev – número 9 do ranking – no Aberto da Austrália, Fonseca é o primeiro brasileiro nas semifinais do torneio de Buenos Aires em 22 anos, desde que o lendário Gustavo Kuerten – campeão em 2001 – chegou a essa fase em 2003.

"Foi muito difícil mentalmente. Mas trabalhamos para vencer, eu fui lutando. Nos match-points [contra ele] é preciso ter coragem, e também um pouco de sorte, mas também fazer aquilo pelo que você trabalhou. Estou muito feliz com a vitória", disse Fonseca após a vitória.

O carioca vai enfrentar na semifinal de sábado o sérvio Laslo Djere (112º), que evitou um duelo entre compatriotas ao vencer o brasileiro Thiago Seyboth Wild com parciais de 7-6 (7/3) e 6-3, em uma hora e 38 minutos de jogo.

"Significa muito para mim, já fazia muito tempo que não vencia cinco jogos seguidos. Isso me dá muito mais confiança e no meu jogo. Coloquei muita pressão em mim mesmo para tentar voltar ao top 100, tentei jogar bem e recuperar o nível que tive em outros momentos", destacou Djere.

Além disso, a organização do torneio anunciou que Musetti, 16º do ranking, desistiu da competição devido a uma lesão na panturrilha direita, e com isso o espanhol Pedro Martínez (41º) avançou diretamente para as semifinais.

Martínez, que também será semifinalista pela primeira vez em Buenos Aires, aguarda o vencedor da partida que será disputada à noite entre o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo e primeiro cabeça de chave, e o argentino Francisco Cerúndolo (28º), quinto cabeça de chave da competição.

--- Resultados desta sexta-feira do ATP de Buenos Aires

- Quartas de final:

Pedro Martínez (ESP) x Lorenzo Musetti (ITA/N.3) não se apresentou

Joao Fonseca (BRA) x Mariano Navone (ARG) 3-6, 6-4 7-5

Laslo Djere (SRB) x Thiago Seyboth Wild (BRA) 7-6 (7/3), 6-3

str/gfe/aam