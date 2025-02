AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 15 DE FEVEREIRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 15 DE FEVEREIRO DE 2025

América

(+) SANTIAGO (Chile) - Festival das lanternas chinesas no Chile - 22H00

QUITO (Equador) - Ministério Público investigará desaparecimento de quatro adolescentes em operação militar no Equador - (até 30 de Março 2025)

BUENOS AIRES (Argentina) - Um morto e 800 evacuados devido a incêndios na Patagônia Argentina - (até 15 de Fevereiro)

PANAMÁ (Panamá) - Julgamento de 36 pessoas, incluindo os ex-presidentes Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela, acusados de lavagem de dinheiro com a Odebrecht - (até 28 de Fevereiro)

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Organizações de direitos humanos se manifestam na Marcha de la Resistencia contra o governo de Milei - (até 15)

Europa

BERLIM (Alemanha) - 75º Festival Internacional de Cinema Berlinale - (até 23)

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Protesto contra plano do presidente americano Donald Trump sobre Gaza - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Segunda trégua na guerra entre Israel e Hamas - (até 20 de Março)

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

Europa

(+) KOSOVO - Aniversário de 17 anos da independência do Kosovo -

TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2025

América

(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Indígenas guatemaltecos dão boas-vindas ao ano 5153 do seu calendário solar maia com cerimônia ancestral em um centro arqueológico na capital -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Lula recebe colega português Marcelo Rebelo de Sousa - 12H00

QUARTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2025

América

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Apple lança novo produto, supostamente novo iPhone SE mais barato -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Lula recebe primeiro-ministro português Luis Montenegro - 10H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência de confirmação de Lori Chavez-DeRemer como secretário do Trabalho - 13H00

QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2025

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Fashion Week - (até 24)

Ásia-Pacífico

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Começa o julgamento criminal do presidente deposto Yoon Seok Yeol por acusações de insurreição -

SEXTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2025

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Aniversário de 60 anos do assassinato do ativista americano negro Malcolm X no Harlem -