Trump anuncia reunião em Munique entre 'alto escalão' de Rússia, Ucrânia e EUA

O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (13) uma reunião em Munique, na Alemanha, para a sexta-feira, entre integrantes do "alto escalão" de Rússia, Ucrânia e Estados Unidos.

"Têm uma reunião em Munique amanhã [sexta-feira]. A Rússia vai estar lá com nossa gente. A Ucrânia também está convidada. Não tenho certeza exatamente de quem vai representar cada país, mas será gente do alto escalão de Rússia, Ucrânia e Estados Unidos", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

aue/acb/bfm/erl/cjc/rpr/am