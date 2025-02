Departamento de Estado dos EUA se retrata de suposto contrato com a Tesla

O Departamento de Estado dos Estados Unidos se retratou nesta quinta-feira (13) de um documento no qual anunciava que destinaria 400 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões) para a compra de veículos elétricos da Tesla, cujo chefe, Elon Musk, é especialmente próximo do presidente Donald Trump.

Apesar desse recuo, as ações da Tesla subiam mais de 4% na manhã desta quinta-feira, muito acima do restante do mercado.

A empresa de veículos elétricos é a principal fonte de riqueza de Musk, o homem mais rico do mundo, que foi nomeado por Trump para liderar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, sigla em inglês) com o objetivo de reduzir os gastos federais.

Um documento do Departamento de Estado sobre as aquisições previstas pelo órgão, publicado anos atrás como parte de seus esforços de transparência, mencionava a compra planejada de veículos blindados da Tesla para uso nas embaixadas americanas nos próximos cinco anos, com um custo de 400 milhões de dólares.

Após diversos meios de comunicação destacarem esse contrato com a Tesla, o documento disponível online foi alterado para mencionar apenas "veículos elétricos blindados", sem especificar o nome do fabricante.

O Departamento de Estado então declarou que o nome da Tesla havia sido incluído incorretamente, já que a empresa foi a única a responder a uma convocação de manifestações de interesse antes da publicação de uma licitação.

"Não foi concedido nenhum contrato governamental à Tesla nem a qualquer outro fabricante de automóveis para produzir veículos elétricos blindados para o Departamento de Estado", afirmou um porta-voz da pasta.

A convocação de manifestações de interesse está "suspensa e, atualmente, não há planos para lançá-la", acrescentou.

O próprio Elon Musk negou que a Tesla tenha conquistado o contrato, ao menos em sua totalidade. "Tenho quase certeza de que a Tesla não vai receber 400 milhões de dólares. Ninguém me disse isso, de qualquer forma", escreveu em sua plataforma X.

sct/cyb/db/cjc/am