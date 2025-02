PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA: EUA nega 'traição' à Ucrânia

ISRAEL GAZA TRÉGUA: Mediadores 'superam' obstáculos que ameaçavam a trégua em Gaza

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA ===

BRUXELAS:

EUA nega 'traição' à Ucrânia, mas europeus desejam ser ouvidos em negociações

O governo dos Estados Unidos negou, nesta quinta-feira (13), que o diálogo entre Donald Trump e Vladimir Putin para tentar acabar com guerra na Ucrânia represente uma "traição" ao país, embora os aliados europeus tenham exigido uma participação na negociação e que, em particular, as negociações incluam Kiev.

KIEV:

Rússia e Ucrânia, um conflito e duas posições opostas

Ao iniciar a conversa com Vladimir Putin, o presidente americano, Donald Trump, desafiou o status quo. E nas negociações que se anunciam, Rússia e Ucrânia chegam com posições diametralmente opostas.

PARIS:

Gasto em defesa dos membros europeus da Otan aumenta de acordo com proximidade com a Rússia

Bem acima de 2% na fronteira com a Rússia ou abaixo para países mais distantes, 22 membros europeus da Otan atingiram o limite mínimo de gastos militares em 2024, mas com disparidades geográficas.

=== ISRAEL GAZA TRÉGUA ===

JERUSALÉM:

Mediadores 'superam' obstáculos que ameaçavam a trégua em Gaza

Egito e Catar conseguiram "superar obstáculos" que ameaçavam a trégua entre Israel e o movimento palestino Hamas em Gaza, informou a imprensa egípcia nesta quinta-feira, depois que as negociações ficaram paralisadas por vários dias.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Congelamento de recursos da USAID ameaça milhões na América Latina

O congelamento da ajuda internacional dos EUA para o desenvolvimento já está paralisando vários programas de combate ao tráfico de drogas, à corrupção, à fome e à desigualdade na América Latina, onde poderá afetar milhões de pessoas, alertaram especialistas e ONGs.

-- EUROPA

ESTRASBURGO:

UE estará melhor com acordo com o Mercosul do que sem ele, afirma comissário europeu

Os países da União Europeia (UE) estarão "muito melhores" com o acordo de livre comércio com o Mercosul "do que sem ele", afirmou nesta quinta-feira (13) o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, no Parlamento Europeu

LONDRES:

Migrante vietnamita denuncia 'escravidão moderna' em plantação de maconha na Inglaterra

Xuan se "afogava" com a cannabis. Dia e noite, trancado e sozinho, esse migrante vietnamita era explorado em uma plantação na Inglaterra sob a ameaça de ser morto por traficantes se a colheita não fosse boa.

-- ÁSIA

LULIANG:

Autoridades chinesas distribuem dinheiro para incentivar casamentos

Pouco depois de registrarem seu casamento, Zhang Gang e Weng Linbin posam em frente a um fundo vermelho decorado com o emblema do governo chinês e mostram um maço de notas recebidas como recompensa pelo casamento.

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

Honda e Nissan abandonam projeto de fusão

As montadoras japonesas Honda e Nissan confirmaram, nesta quinta-feira (13), que abandonaram o projeto para uma fusão, um plano anunciado em dezembro que pretendia criar a terceira maior fabricante de veículos do mundo.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

RIO DE JANEIRO:

Lady Gaga fará megashow gratuito em Copacabana em maio

Lady Gaga fará um megashow gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 3 de maio, um ano depois de Madonna revolucionar a cidade com sua apresentação.

BERLIM:

Festival de cinema de Berlim começa em plena campanha eleitoral alemã

O cineasta americano Todd Haynes e a atriz escocesa Tilda Swinton estão entre as estrelas da 75ª Berlinale, que começa nesta quinta-feira (13) em uma Alemanha envolvida em uma campanha eleitoral intensa e incerta.

TIRANA:

Da ditadura à liberdade, o renascimento da Vila Hoxha na Albânia

No coração de Tirana, a mansão do ex-ditador comunista Enver Hoxha, símbolo da repressão que sufocou a Albânia por décadas, está prestes a se transformar em um espaço de criação, troca e liberdade, acolhendo dezenas de jovens artistas do mundo todo.

=== ESPORTES ===

SÃO PAULO:

"Daqui a 2 ou 3 jogos estarei 100%", garante Neymar após derrota do Santos para o Corinthians

O astro Neymar afirmou que ainda não está fisicamente 100% após sofrer sua primeira derrota desde o retorno ao Santos: um 2 a 1 para o Corinthians na quarta-feira (12), no clássico alvinegro pelo Campeonato Paulista, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo.

