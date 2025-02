Explosão deixa quatro mortos em loja de departamentos em Taiwan

Uma suposta explosão de gás em uma loja de departamentos em Taiwan matou pelo menos quatro pessoas e deixou outra "sem sinais vitais", anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (13).

Vinte e quatro pessoas ficaram feridas e as buscas por sobreviventes prosseguiam. A explosão aconteceu na praça de alimentação do 12º andar da loja Shin Kong Mitsukoshi, na cidade de Taichung, informou a Agência Nacional dos Bombeiros.

As autoridades acreditam que o andar estava fechado para obras no momento do incidente.

Vídeos da explosão publicados nas redes sociais - com a autenticidade verificada pela AFP - mostram destroços caindo na rua e uma nuvem de poeira saindo do interior do imóvel.

Uma mulher que estava no sexto andar da loja contou que sentiu uma "vibração muito forte" e depois os destroços começaram a cair.

"A princípio, nós pensamos que era um terremoto", declarou a mulher ao canal local TVBS. "Quando desci as escadas, havia vidro quebrado em todos os andares, todos os andares foram afetados".

O prefeito de Taichung, Lu Shiow-yen, disse à imprensa que estava trabalhando na prefeitura, um prédio anexo à loja Shin Kong Mitsukoshi, quando sentiu o tremor.

"A explosão é muito grave e o resgate está em andamento", afirmou.

Os bombeiros enviaram 136 pessoas, um cachorro, 56 veículos e um drone para as operações de resgate.

aw/amj/fox/mas/dbh/pb/fp