Trump ordena 'reforma' do corpo diplomático americano para evitar divergências

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou na quarta-feira (12) a "reforma" do corpo diplomático do país para restringir qualquer divergência sobre suas políticas, enquanto prossegue com sua profunda revisão do governo federal.

Com uma ordem executiva, Trump anunciou que o secretário de Estado, Marco Rubio, "reformará o Serviço Exterior e a administração das relações exteriores para assegurar a implementação fiel e efetiva da agenda de política externa do presidente".

O republicano recordou que cada funcionário do Departamento de Estado relacionado com a política externa americana está "sob a direção e autoridade do presidente".

Com o título "Uma voz para as relações exteriores dos Estados Unidos", a ordem alerta que seu descumprimento "é motivo de falta disciplinar, inclusive de afastamento" do cargo.

A medida afeta quase 80.000 funcionários do Departamento de Estado no mundo, incluindo diplomatas de carreira e milhares de civis.

Em apenas um mês de mandato, Trump ordenou o congelamento da ajuda externa dos Estados Unidos, com algumas exceções, e pretende desmantelar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Trump, em colaboração com seu principal doador e aliado Elon Musk, iniciou uma enorme reforma do governo federal, rastreando gastos públicos que considera desperdício ou que não estão alinhados com suas políticas, como os programas que promovem a diversidade e a igualdade.

