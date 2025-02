Com gol de brasileiro, Feyenoord vence Milan (1-0) na ida do playoff da Champions

O Feyenoord, com um gol aos três minutos do atacante brasileiro Igor Paixão (ex-Coritiba), venceu o Milan por 1 a 0 nesta quarta-feira (12), em Roterdã, no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Apenas alguns segundos depois de o goleiro alemão Timon Wellenreuther evitar o gol do time 'rossonero', Igor Paixão acertou um chute rasteiro para decidir a partida.

"É por noites como estas que fazemos isto", comemorou o capitão do Feyenoord, Quinten Timber.

Já o meio-campista holandês do Milan, Tijjani Reijnders, lamentou o resultado e disse que "faltou agressividade" à sua equipe no estádio dos holandeses, o caldeirão de De Kuip.

"Tanto no ataque quanto na defesa, não foi suficiente e então simplesmente ficamos aquém", disse ele. "Temos que ser muito mais consistentes", acrescentou.

No jogo de volta, na próxima terça-feira, o Milan contará com o fator casa em San Siro para tentar reverter o mata-mata e avançar às oitavas da Champions.

Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto entre Inter de Milão e Arsenal.

--- Resultados dos jogos de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões:

Quarta-feira 12 de fevereiro:

(jogos de volta: 18 de fevereiro)

Brugge (BEL) - Atalanta (ITA) 2 - 1

Monaco (FRA) - Benfica (POR) 0 - 1

Celtic Glasgow (SCO) - Bayern de Munique (ALE) 1 - 2

Feyenoord (HOL) - Milan (ITA) 1 - 0

Terça-feira, 11 de fevereiro:

(jogos de volta: 19 de fevereiro)

Brest (FRA) - PSG (FRA) 0 - 3

Manchester City (ING) - Real Madrid (ESP) 2 - 3

Juventus (ITA) - PSV Eindhoven (HOL) 2 - 1

Sporting (POR) - Borussia Dortmund (ALE) 0 - 3

alh/dam/pm/cb/aam