Trump critica 'juízes altamente politizados' por bloquear suas medidas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta terça-feira (11) "juízes altamente politizados" que bloquearam algumas de suas medidas recentes, dando continuidade à ofensiva de seu governo contra o Judiciário.

"Encontramos milhões de dólares em fraudes, desperdício e abuso na investigação do nosso governo incompetentemente conduzido. Agora, alguns ativistas e juízes altamente politizados querem nos desacelerar ou nos conter", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

"Perder esse momento seria muito prejudicial para encontrar a verdade (...) Há muito a descobrir. Sem desculpas!!!", acrescentou.

Um de seus braços direitos na Casa Branca, Stephen Miller, disse nesta terça-feira no X que se "um juiz local quiser controlar o Poder Executivo precisa fazer campanha para ser presidente".

Alguns juízes federais bloquearam decisões do presidente republicano, que está determinado a estender ao máximo seu poder sobre o Judiciário e o Congresso.

Um decreto de Trump para acabar com o direito à cidadania aos nascidos no Estados Unidos desencadeou uma batalha jurídica, enquanto a estratégia agressiva do bilionário Elon Musk para reduzir o Estado enfrenta vários recursos judiciais.

O vice-presidente J.D. Vance também atacou a classe no X: "Os juízes não podem controlar o Poder Executivo", disse, comparando a intervenção judicial a um juiz ditando uma estratégia militar a um general.

"A tirania judicial é extremamente inapropriada!", respondeu Musk.

aue/eml/val/db/jc/aa